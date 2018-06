În cadrul emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, artista a vorbit despre cum reuşeşte să se menţină atât de frumos la 65 de ani.

„Au trecut ceva ani, dar e plăcut să auzi că o fetiţă mică te admira. Nu degeaba se spune că orice femeie este frumoasă în felul ei. Se spune că ai atâţia ani cât simţi că ai. Am zile când am poftă să mănânc mai mult şi o fac şi mănânc din toate cât îmi este poftă, dar am şi zile când nu îmi este foame. Este adevărat că eu niciodată nu am fost o amatoare mare de carne. Mi-au plăcut foarte mult lactatele şi tot ce înseamnă verdeaţă, fructe, legume. De când copiii locuiesc separat de mine, nu sunt obligată să gătesc”, a spus Anastasia Lazariuc la Antena Stars.

“Este foarte important să bei foarte multe lichide, apă. Nu am niciun secret, mănânc ce-mi vine şi ce-mi convine Tot timpul îmi pun în plan să fac sport. Nu am răbdare să stau pe loc, tot timpul sunt într-o continuă mişcare. Nu pot să stau şi să mă uit la televizor, tot timpul trebuie să fac ceva”, a continuat Anastasia Lazariuc.

