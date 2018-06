Cum se recuperează soțul Oanei Roman după operație. “Numai eu știu cât de greu e “

Oana Roman a găsit însă metoda ideală pentru ca recuperarea să devină mult mai ușoară. De asemenea, acest aparat a ajutat-o și pe ea în problemele cu spatele.

“ Numai eu știu cât am alergat zilele astea și cât de greu e să nu ai sprijinul soțului in treburile casei. Dar asa cum se cade ca soție, am grijă de el până se recuperează după operația de la genunchi. Si pentru ca recuperarea sa fie mai usoara i-am închiriat un aparat special care îl va ajuta sa si faca exercițiile acasa ! Tot aici mi-am tratat durerile de spate si tot aici Marius își va face recuperarea”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

Citește și