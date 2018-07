Au trecut aproape doi ani şi din fericire starea de sănătate a Nicoletei, soţia lui Romică Ţociu, este foarte bună, iar soțul ei confirmă acest lucru. În 2016, soția lui Romică Țociu a fost depistată cu cancer.

“Am trecut peste perioada grea, îi mulţumesc Lui Dumnezeu. Am fost lângă ea. Ea este universul copiilor, noi am mers în continuare. Îţi dai seama cum am jucat eu, cum am luptat cu mine. E cea mai mare luptătoare pe care am văzut-o”, a spus Romică Ţociu la “Acces Direct”.

Citește și

VIDEO/ Codul penal – cei 9 minoritari care au făcut majoritatea. ”Dar ce, trebuie să-ți dau ție explicații?”