Cum și-a cunoscut Claudia Ghițulescu soțul. Îndrăgita cântăreață de muzică populară este invitata Oanei Turcu, duminică, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde povestește cum s-a schimbat ea după căsnicie.

”După o filmare cu Steliana Sima, am stat cu ea în mașină de vorbă, câteva ore, până am rămas fără motorină. Eu nu știu să bag motorină, m-am stropit o dată și aia mi-a fost. Mă uitam prin benzinărie să văd pe cineva care să mă ajute. Marian era acolo și l-am rugat pe el să cheme pe cineva. Apoi m-am dus lângă el și i-am mulțumit. În mașină, culmea, el o asculta pe Steliana Sima. M-a surprins faptul că un băiat tânăr asculta muzică populară. Apoi am plecat și el, în loc să facă stânga cum părea că trebuie, a venit după mine. Eu i-am spus că are o mașină frumoasă și el mi-a zis ”și-a ta e frumoasă, doar că-i lovită”. M-a surprins a doua oară cu spiritul lui de observație, pentru că era întuneric și mașina mea avea o mică zgârietură”, a povestit Claudia Ghițulescu prima întâlnire cu cel care avea să-i devină soț.

Cântăreața Claudia Ghițulescu a leșinat de foame. Artista a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV că obișnuia să se înfometeze, lucru care i-a afectat starea de sănătate. În prezent, interpreta este mult mai atentă atunci când vine vorba despre alimentație.

