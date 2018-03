Cum și-a petrecut Mihaela Rădulescu weekend-ul alături de iubitul ei. Vedeta a postat pe contul de socializate o imagine, în care apare la masă, împreună cu Felix.

Mesajele au curs lanț din partea admiratorilor. ”Ce mai frumoși sunteți!”, ”Fireplace in background ??aaw lov it! (Nr. Semineu în fundal, iubesc chestia asta”, ”??????❤❤❤…o zi plină de iubire …frumoşilor”, ”Oameni speciali !!! Vă iubim !!!????????????” – sunt câteva din mesajele lăsate de fani la secţiunea dedicată comentariilor.

Mihaela Rădulescu a povestit recent cum a avut loc întâlnirea dintre ea şi Felix Baumgartner. “Nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, îl admiram ca sportiv (…) Citisem despre el că era un mare Don Juan și eu toată viața mea am fugit de genul ăsta de bărbat playboy. Nici nu am apucat să mă asez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât.”, a spus Mihaela Rădulescu, potrivit Revistei Tango.

