Cum și-a surprins Adi Sînă soția de Ziua Îndrăgostiților. Artistul a pregătit totul ca la carte, iar Anca Serea a fost cucerită pe loc. Cei doi au petrecut o noapte romantică.

„Am rezervat un restaurant întreg. Am vrut să avem cina noastră intimă. M-am ocupat de tot. M-am gândit la treaba asta, tocmai de aceea nu a fost în Bucureşti, undeva în Snagov. Locul este absolut superb. Anca nu a ştiut. I-am zis să îşi ia o rochie de seară, nişte haine de noapte, am dormit acolo. Chiar a fost foarte frumos. Un loc superb! Pe la 12 jumate am terminat cu cina”, a spus Adi Sînă la tv.



Adi Sînă a vorbit și despre momentul în care s-au întors din vacanță. „Ce am păţit când ne-am întors din Varşovia. Au spus posibile turbulenţe, uşoare. Anca a zis: întrebaţi-l pe pilot dacă sunt turbulenţe. Eu vreau să cobor dacă sunt turbulenţe. Pilotul a zis că nu ştie exact. Anca a zis: bine, eu vreau să cobor. Am lăsat-o să stea la business. M-am dus şi eu lângă ea”, a povestit Adi Sînă. În urmă cu ceva timp, Anca Serea a avut probleme cu anemia și a ajuns la spital.



