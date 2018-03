Cum a slăbit Călin Geambașu 15 kilograme într-un an. Artistul a mărturisit că nu a urmat o dietă, însă a evitat să mai mânânce după ora 20.00.

Aparițiile lui Călin Geambașu în cadrul emisiunilor tv, din ultima perioadă, au fost cu adevărat surprinzătoare și toată lumea a observat că acesta a slăbit foarte mult. Interpretul a povestit cum a reușit să facă asta, fără prea mult efort.

„Pot să vă spun că am slăbit 15 kilograme într-un an. Ca să slăbesc mi-a fost relativ simplu din momentul în care nu am mai dat vina pe nimic, decât pe mine. Sunt mulţi oameni care au probleme de sănătate, dar celor mai mulţi dintre noi ne place să mâncăm. Mult. E mişto, ce-i drept, dar după aia intervine lupta cu kilogramele în plus, care nu e deloc uşoară, după cum bine ştim cu toţii. Am slăbit după ce nu am mai mâncat seara, după ora 20.00. Atât am făcut, în condiţiile în care eu mă culc extrem de târziu, adică ajung să mă pun în pat spre dimineaţă. M-am gândit că după ce slăbesc merg şi la sală să mă definesc puţin”, a povestit interpretul pentru Click.ro. În ultimele luni, Călin Geambașu a fost implicat într-un scandal monstru cu părinții lui.



