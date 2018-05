“M-am vindecat, nu mai am nimic, sunt bine, sunt pozitiv, am treabă. Mai sunt puţine locuri pe agendă. Am trecut cu bine peste toate. Doctorii nu mi-au recomandat nimic, mi-au spus că sunt un om sănătos”, a spus Dan Ciotoi la Antena Stars.

Complet refăcut după ce i-a fost înlătută chirurgical o tumore la glanda parotidă, solistul trupei Generic a trecut prin emoții și o lungă pauză vocală dar, după cum ne spune chiar el, din punct de vedere medical, acum totul este bine. ”Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou pe scenă, recuperarea medicală a mers bine și sunt 100 % refăcut și cu moralul bun. Nu am o problemă în a-mi folosi vocea și doctorii mi-au zis că pot cânta ca înainte, fără pauze de odihnă”, ne-a declarat solistul recent.

