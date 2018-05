Dan Ciotoi a vrut să se sinucidă după divorț. Artistul a trecut prin clipe grele, mai ales că la scurt timp a avut un accident de mașină. Acesta a povestit cum a depășit această perioadă.

“Am început cu un divorţ, a urmat o depresie, apoi un accident. Divorţul a venit după 30 de ani de căsătorie. Nu s-a mai putut face nimic. Da, eu am greşit. Probabil că am plătit pentru ce am făcut. Da, am avut o ieşire dementă. Am stat doar două luni. O relaţie de două luni. Am plecat (n.r. de acasă). Am stat cu ea în altă parte. Nu a funcţionat relaţia. Mi-am revenit eu. Depresia se manifestă. Nu mai ai motivaţie să mai trăieşti. Nu stăteam singur, dar aveam momente. Eşti ca un obiect, nu mai eşti ca o fiinţă. Am avut un accident apoi. Eram la limită de a-mi lua zilele. Dacă mai dura o lună, da. Simţi că nu mai are rost să mai trăieşti, nu ai pentru ce. Am avut un prieten care mi-a spus că e foarte grav şi m-am dus la psiholog. Să mă echilibrez. Acum sunt bine, sunt foarte bine”, a spus Dan Ciotoiu, potrivit spynews.ro.

La cinci luni de la operația suferită la gât și care l-a ținut într-o pauză medicală, Dan Ciotoi, veteranul solist al manelelor născute în comunism își poate folosi vocea din nou.Complet refăcut după ce i-a fost înlătută chirurgical o tumore la glanda parotidă, solistul trupei Generic a trecut prin emoții și o lungă pauză vocală dar, după cum ne spune chiar el, din punct de vedere medical, acum totul este bine.

