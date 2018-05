“Am plătit 135 de euro amenda in Paris pentru ca mi-am verificat mailurile la un semafor! In Franța te pocnește amenda și dacă folosești un telefonul intr-o mașina care staționează. Proiectul de lege a fost propus de Gendarmerie Nationale. Ai noștri pun lumânări! Nu știu sa se fi întâmplat altceva. Blocurile din America au scări de incendiu exterioare pentru ca in anii 70, in Boston, o mama și o fiică au murit în timpul unui incendiu, neavând pe unde sa coboare. Un fotograf a surprins căzătura, poza a apărut pe prima pagina si a dus la regindirea întregului sistem de scări de incendiu din toată America. Așa cum la noi live-ul ăluia a fost pe prima pagina. Și cam atât…”, a scris Dan Negru.

Familiile celor nouă morţi în accidentul din Ungaria vor fi despăgubite, pentru că microbuzul era asigurat. Sunt informații contradictorii, însă, privind statutul conducătorului auto și al transportului pe care îl efectua în ziua fatidică.Şoferul microbuzului, Petru Zălar, un tânăr în vârstă de 35 de ani, făcea LIVE pe Facebook în momentul impactului. Surse din Ungaria spun că cea mai tânără victimă avea 23 de ani, iar cea mai în vârstă, 56.

Citește și

Ilie Năstase, primele declarații după ce a fost prins băut la volan și reținut câteva ore de polițiști