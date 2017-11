Dana Deac a stat 10 zile izolată într-un buncăr unde a fost iradiată. Fosta prezentatoare tv a vorbit recent pentru prima dată, despre problemele de sănătate și cancerul care a recidivat de cinci ori.

În urmă cu 10 ani, Dana Deac a fost diagnosticată cu cancer la sân. De atunci, boala a recidivat de cinci ori.

Dana Deac a stat 10 zile izolată după operația suferită în urmă cu 3 luni

“Acum este a cincea oara cand am facut cancer. E frisonant cand auzi. Si nu sunt singura. Dupa acele iradieri din 2008 nu m-am gandit niciodata că voi mai face cancer si ca ele vor cauza un nou cancer. Nimeni nu mi-a spus ca ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian. Acum, dupa ce l-am facut, toti au fost convinsi si fermi ca l-am facut din cauza iradierilor de la prima operatie. Am intrebat de ce ma pun sa fac din nou iradieri. “Exista posibilitatea sa faceti un cancer in gat, unul la glanda salivara sau o leucemie”, mi-au spus

Trebuie sa alegi intre cancere, trebuie sa stai sa te gandesti. Asta este viata, trebuie sa o iei asa cum este. Starea de depresie nu are cum sa te ajute. N-am trecut prin asta pentru ca eu am ajuns in ultimul ceas la psiholog si ma ajuta enorm sa gestionez aceste lucruri”, povesteste Dana Deac pe blogul sau, danadeac.com.

