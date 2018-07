“Sunt bine. Sunt foarte bine. Nu mai fac niciun copil. Am făcut doi în acelaşi an. Nu sunt nici cât Oana roman, dar nici… E foarte greu să îţi mai revii după două naşteri natural. Soţul zice că e mai frumoasă viaţa acum de când sunt mai plinuţă. După Chantall mi-am revenit mai repede, după al doilea deja nu îţi mai revii atât de repede. Fetele sunt 100% ale soţului meu. Pe mine mă ajută foarte mult soţul meu. Soţul şi soacra mea mă ajută, am o soacră… din cauza ei nu slăbesc de fapt”, a spus Dana Roba la Antena Stars.

“Eu acum sunt în Bucureşti pentru un curs de makeup. Voi face un master pentru fetele care vor să se specializeze. Asta este cariera mea. Eu din asta trăiesc. Atât timp cât soţul meu îşi permite să stea în prenatal e foarte ok. Nu cred că l-aş mai lăsa să se întoarcă la lucru. Am încercat şi cu bona, dar nu mi-a mers. Eu nu ştiu dacă am făcut zece sticle de lapte de când am născut, restul numai Daniel face“, a mai spus Dana Roba.

