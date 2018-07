Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au spus adio unei relații de 25 de ani, din care 22 i-au împărțit din postura de soț și soție. Au rezolvat divorțul rapid, discret, la notar, la sfârșitul anului 2015. Dana și Răzvan au împreună o fiică, Julie, de 23 de ani.

”După 25 de ani de relaţie, am divorțat la notar, în decembrie. E un lucru care trebuia să se întâmple, am familia care mă ajută şi mă susţine. Am prieteni foarte mulţi în jurul meu. Viaţa merge înainte. Fiica mea, Julie, e foarte ok şi poate să judece lucrurile aşa cum trebuie. Mi-a zis doar un singur lucru: ” Mami, eu mă bucur pentru tine, vreau să fii liniştită, sănătoasă şi fericită” şi la fel pentru tatăl ei”, a declarat Dana.

