Daniel Buzdugan, despre ultima întâlnire cu Andrei Gheorghe. Acesta a postat un mesaj în mediul virtual, unde își exprimă regretul pentru dispariția omului de radio. Au fost colegi, însă la un moment dat cei doi au avut câteva conflicte.

Din fericire Buzdugan și Andrei Gheorghe s-au împăcat înainte de dispariția jurnalistului, pe care colegul lui Mihai Morar o regretă enorm.

“Parcă ieri te ascultam in studenție, prin Costinești pe la terase, parcă mai ieri am fost colegi la Radio 21 și-ți fumam din țigările Davidoff, parcă ieri am tras un super chef în teambuilding-ul ăla din Vama Veche, parcă mai ieri luai la șto la radio, o declarație dată de mine prin ziare, despre o chestie pe care am și uitat-o, parcă ieri am dat nas în nas la Mega, la Băneasa și ne-am dat mâna, și ne-am iertat, și-am râs ,,ca proastele’’, și ne-am îmbrățișat la plecare…. Mă bucur că ne-am împăcat atunci Andrei, că uite nu mai apucam! Totul trece și noi tot ne comportăm de parcă-am fi stăpânii acestei lumi! Uite că nu suntem! Ai fost un om de radio, un foarte bun om de radio! Păcat că nu ți-au mai dat posibilitatea să o ,,faci cu gura de la 13 la 14”, așa cum spuneai tu…. Cred că și asta te-a stins. Din păcate din radio nu se pleacă niciodată decât cu picioarele înainte, exact ca din serviciile secrete. Dumnezeu să te ierte Andrei! Amin! Dacă ți-aș spune acum în față că o să fac o rugăciune pentru tine, cred că ai face un super mișto, dar promit că așa voi face Andrei! ” a fost mesajul postat de Daniel Buzdugan.

Andrei Gheorghe va fi incinerat. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, găsit mort în vila sa din Voluntari, să fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sâmbătă dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Bârzești” din București.

