Daniela Roba este însărcinată în cinci luni și urmează să aducă pe lume cea de-a doua fetiță. Fosta iubită a lui Nicolae Guța a făcut anunțul la începutul acestei săptămâni.

Daniela Roba a postat pe contul de socializare o imagine în care îți etalează mândră burtica de gravidă. Alături de ea se află și micuța Chantal. „#fetele #lu’ #mama ?”, a scris bruneta pe contul de socializare.

Daniela Roba va avea fetiță

În luna iunie, Daniela a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară. „Am 25 de ani si sunt însărcinată cu al doilea copil. Îi multumesc lui Dumnezeu pentru viaţa pe care o am acum… Este foarte bine, mai bine ca la prima sarcină. Nu mai vărs. Cred că am vreo 3 săptămâni. Nu am mai mult… Da, este foarte repede. Am făcut calculele şi voi naşte în februarie. Am făcut deja calculele şi este bine aşa… O să îi trimit la şcoală împreună”, a spus Dana Roba la „Agenţia Vip”.

