David Pușcaș, plin de cerneală la gură. Așa a abărut fiul adoptat al Luminiței Anghel pe contul de socializare. Acesta s-a filmat în timp ce lichidul îi curgea, spre uimirea prietenilor virtuali care nu mai înțeleg atitudinea lui David.

Fiul Luminiței Anghel a avut p nouă apariție șocantă pe contul de socializare. David ar face orice pentru a atrage atenția celor din jur, iar acum a creat din nou isterie pe Facebook.

David Pușcaș a pierdut legătura cu mama lui

Fără a-și descrie gestul, Davi Pușcaș a postat imagini uimitoare pe contul de socializare. Reacții le nu au întârziat să apară, mulți dintre internauți criticând dur gestul acestuia. Recent, David Pușcaș a vorbit despre relația cu mama lui, Luminița Anghel.

“Mă simt pregătit să vorbesc despre asta, pentru că sunt dator publicului , să explic anumite situații din viața mea. Și mai exact, de ce m-am certat cu mama?. Înainte de toate vreau să specific faptul că înainte să cresc, eu cu mama eram cei mai buni prieteni. Făceam totul împreună. Puteam să vorbesc orice. Despre droguri, orientare sexuală…Mama mi-a spus că este foarte importantă comunicarea. Eu am fost crescut doar de mama, nu am avut tată și într-un fel mama și-a dedicate toată tinerețea ei mie. Acum mama a ajuns la vârsta la care și-a dorit un copil, o familie. Când eram doar eu cu mama eram cei mai buni prieteni. Atunci când mama și-a găsit alesul, intervine partea proastă. Pentru că eu și acel om nu ne-am înțeles deloc. De când a apărut el în viața noastră, totul s-a schimbat. La început părea tatăl protective, până a început să fie autoritar, să se impună, să o schimbă pe mama ca om. Mama s-a schimbat total. Iubirea chiar te schimbă. Acest o a reușit să o întoarcă împotriva mea.Asta a dus la distrugerea relației mele cu mama. Atunci când am luat BAC-ul, mama mi-a făcut cadou o excursie în Vamă, iar când m-am întors, lucrurile mele erau schimbate, mutate într-o casă nouă. Nici nu știu cum să descriu relația mea cu mama în present. Ne scriem doar când sunt zilele noastre de naștere, de sătbători și cam atât. Eu nu sunt supărat pe mama. Am greșit și eu ”.

Citește și