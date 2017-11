De ce a ascuns Mădălina Ghenea că este gravidă, timp de opt luni. Actrița a vorbit pentru prima dată despre o perioadă delicată din viața ei.

Vedeta a explicat, în cadrul unui interviu pentru revista Elle, de ce a fost nevoită să ascundă ca va deveni mama.

“Eram în cel mai bun moment din viaţă mea profesională, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal într-un film în engleză, mă mutasem la Los Angeles, lucram nonstop, şi a apărut ea, minunea mea atât de dorită. Spun minune pentru că medicii mă asiguraseră că eu nu voi avea copii. Am avut o sarcină groaznică, dar m-am gândit zilnic că, după toate acele dureri, o voi ţine în braţe pe ea. Am ascuns sarcina de frică să nu o pierd, am ascuns-o şi de mama…”, a mărturisit Mădălina Ghenea, care a și făcut un pictorial de senzație alături de fetița ei