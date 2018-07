Puiu Gheorghiu, confidentul lui Florin Salam, a încercat să lămurească care este motivul pentru care băieţelul lui Florin Salam se numeşte Dobre şi nu Stoian.

„Pe ultima fetiţă născută a lui Florin Salam am înregistrat-o anul trecut, la un an de la naştere. Eu am fost cu ei. Asta s-a întâmplat din lipsa de timp a lui Florin, de asta am înregistrat-o târziu. Fetiţele, când s-au născut, au fost trecute la spital cu numele de Stoian, acum băieţelul a fost trecut cu numele de Dobre. Probabil, Roxana a fost supărată sau poate la a treia naştere femeile trec prin anumite stări şi poate de nervi că nu a venit el a trecut numele Dobre, ca un gest de frondă. Cert este faptul că el are timp să îl recunoască.” a declarat Puiu Gheorghiu la Antena Stars.

Recent, confidentul lui Florin Salam a făcut dezvăluiri despre imaginea cu manelistul și tânăra goală, în camera de hotel. În fotografie, soțul Roxanei Dobre apare lângă o domnișoară goală pușcă.

