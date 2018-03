De ce a fost de fapt Andrei Gheorghe dat afară de la radio. Magda Vasiliu a făcut anunțul, postând un mesaj dureros în mediul virtual. Știrista de la Prima tv mărturisește că l-a apreciat întotdeauna pe jurnalist.

La fel ca toți cei care l-au cunoscut, și Magda Vasiliu a primit vestea morții lui Andrei Gheorghe, cu durere în suflet. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.



„Sunt bătrân. Mi s-a reproşat asta. La Pro FM la greu! Probabil au şi ei dreptate. There is no country for old men!“ Asta spunea Andrei Gheorghe acum un an si jumatate….Putini au fost cei care s au aratat public revoltati de scoaterea lui Gheorghe de la matinal…Azi, toata lumea ii evoca duritatea, inteligenta, curajul asumarii propriilor opinii, etc, etc…. Eu l am respectat mereu…Dar si eu am tacut atunci cand i s a reprosat ca ar fi batran…Astia suntem noi, romanii…realizam importanta unui om abia cand nu mai este…Dar, sunt ferm convinsa ca Andrei Gheorghe, ca orice om inteligent, era constient de propria sa valoare si nu prea dadea doi bani pe ce spun sau cred cei din jur despre el. Un tip perfect vertical….”, a scris Magda Vasiliu pe contul de socializare.



Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost găsit mort în locuința sa din Voluntari. Din primele cercetări se pare că jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator, cu aproximativ 12 ore înainte să fie găsit, în baia casei sale. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a fost cea care a luat legătura cu administratorul complexului unde locuia omul de radio, pentru că nu mai reușea să dea de el.

