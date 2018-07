De ce îşi pupa Ionuţ Jaguarul brăţara în timpul probelor de la Exatlon

Zilete trecute, Ionut “Jaguarul” si Nela au avut si o confruntare în direct la Kanal D. Andreea Mantea a observat ca Ionut nu mai poarta nici bratara pe care in timpul Exatlon o tot pupa si o arata la camera, ca un mesaj de iubire pentru sotia lui.

“Am dat-o jos. Am considerat ca daca nu mai e nimic intre noi, nu are rost sa o mai port. Dupa tot ce s-a intamplat, asa am vrut eu. O am acasa, nu am aruncat-o”, a spus Ionut. Adevarul e ca Ionut isi daduse jos de la mana bratara inca din perioada in care era cu Nela. Dovada sta o poza postata pe una din paginile de socializare, in imaginea in care apar cei doi, Ionut nu are nimic la incheietura mainii stangi, acolo unde in perioada Exatlon se afla celebra bratara.

Citește și

GALERIE FOTO/ Cele mai scumpe cazări la Neversea 2018. Cum arată apartamentul care costă aproape 1.000 de euro pe noapte