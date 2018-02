De ce nu a avut Cezara Dafinescu niciodată prietene. Invitată la o emisiune la Antena 3, actrița a recunoscut că o singură persoană a fost alături de ea, totul fiind cauzat de frumuseţe pe care o consideră că poate fi într-un anume fel un handicap.

„Eu nu am prietene. Pentru că sunt aspectuoasă, sunt leoaică, e normal. Nu am prietene și le-am înțeles. Am o singură prietenă în Cluj, Maria Munteanu. În meserie nu am avut prietene, deși mi-am dorit foarte mult. Le-am înțeles.. trebuie să fii prea deșteaptă ca să mă accepți. Pentru că am un handicap. Sunt prea frumoasă.. ce să fac. Dar am un caracter bun, am făcut sport de performanță și am spiritul ăsta de echipă. Mi-au lipsit prietenele. Am fost privilegiată pe atunci. M-am căsătorit cu unul dintre marii actori, George Motoi, apoi a lui Gelu Fronea. Eu până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine. Toată viața am stat pe scenă”, a spus Cezara Dafinescu, la Antena 3.

Cezara Dafinescu, considerată cea mai frumoasă actriță de pe plaiurile mioritice în anii ’80, a fost invitata Florentinei Fântânaru în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde povestește multe întâmplări și detalii mai puțin știute despre viața ei de pe scenă și de dincolo de ea. Frumoasa actriță a fost căsătorită de două ori, însă cel de-al doilea soț, de care a fost foarte îndrăgostită, era extrem de gelos, după cum chiar ea mărturisește.

