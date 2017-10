De ce nu vrea Gabriela Cristea să facă nunta la Paris. Soțul ei a dat-o de gol. Artistul și prezentatoarea tv vor să facă nuntă și botezul fetiței în aceeași zi.

Evenimentul va avea loc în primăvara anului viitor, în România. „Nu ne pregătim pentru botez deocamdată, cred că la anul îl vom face. Nu avem timp până vine postul. În primăvară, da, cam prin martie-aprilie. Vrem să îl facem mare”, a declarat Tavi Clonda la „Star Matinal de Weekend”.

De ce nu vrea Gabriela Cristea să facă nunta la Paris, așa cum au procedat și alte vedete

De asemenea, artistul a dezvăluit de ce soția lui nu vrea să facă nunta la Paris. „Dacă am face una în strainătate, nu am face la Paris, Gabriela are o problemă mică cu Parisul. Se spune că dacă mergi acolo și te căsătoresti, divorțezi. O să facem numai una, probabil în același timp cu botezul”, a mai mărturisit soțul Gabrielei Cristea. Tavi și Gabi Cristea au devenit părinții Victoriei în urmă cu o lună.

Citește și