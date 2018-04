De unde își cumpără haine Marina Voica.Una dintre cele mai iubite artiste de la noi are 81 de ani, însă este în continuare în pas cu moda.

La 81 de ani, Marina Voica și-a păstrat silueta de invidiat și spune că față de kilogramele pe care le avea în tinerețe, chiar a slăbit. „În ultima vreme am mai dat jos un kilogram, fără să vreau. Abia aștept să mă îngraș înapoi”.

„Pentru mine fiecare zi este Paștele”

Printre traditiile de Paște se numără și aceea de a-ți cumpăra haine noi. „Pentru mine fiecare zi este Paștele”, glumește artista. „Tot timpul cumpăr câte ceva. Acum tocmai am comandat online niște curele. Hai să zicem că sunt pentru Sărbătorile Pascale. De curând mi-am luat o fustă superbă, dar și niște pantaloni trei sferturi, pentru vara care vine. Aaaa și niște adidași ornamentați cu pietre. Tot ceea ce-mi iau de pe Internet îmi vine perfect. Nu cumpăr lucruri scumpe, dar parcă sunt cusute pentru mine. Nu cred că am greșit de două ori, în peste 20 de ani de când comand online și haine, dar și pantofi. În tinerețe aveam măsura M, acum am S, am slăbit”, adauga ea.

De la ora 15.00, Marina Voica, Benone Sinulescu, Ionuţ Ungureanu, Traian Ilea şi Valeria Codorean, Cristina Isac, Theodor Andrei și Adrian Sârbu sunt invitații emisiunii „Duelul pianelor”, în ediția specială de Paște. Gazdele, Adrian Enache, Paula Seling şi Ovi îi vor provoca la jocuri muzicale și le-au pregătit marilor artiști multe surprize. „Romanța pe care am interpretat-o la Duelul pianelor am scris-o cu foarte mulți ani în urmă și mi-e dragă. Am vrut să o dau la Crizantema de Aur, dar mă tot gândesc cine să o interpreteze. Se numește „Hai vioară cântă” și am făcut atât muzica,cât și versurile. Sunt mândră că, nefiind româncă, scriu texte atât de frumoase. Este cea mai mare mândrie a mea și atunci când cineva îmi spune că nu am învățat bine românește îi arăt cum scriu. Am scos anul trecut un CD ce cuprinde doar compozițiile mele, pe textele mele, iar la începutul lunii mai voi lansa și o carte de nuvele la care am lucrat alaturi de Octavian Ursulescu.

La un eveniment special – gala revistei Uniunii muzicologilor și compozitorilor români, într-un loc special -Aula Palatului Cantacuzino, nici că se putea o confesiune mai specială. Compozitorul Horia Moculescu a mărturisit că a fost cam îndragostit de Marina Voica.

