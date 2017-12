Decizie de ultima oră luată de Fuego! Iată ce face artistul

Aflat de mai bine de o săptămâna in plin turneu national cu spectacolul „Scrisoare de decembrie”, pe care-l joaca peste tot cu casa de bilete închisă și cu succes răsunător, Paul Surugiu Fuego a luat o decizie de ultima ora! Astfel, din cauza doliului national, interpretul amâna concertele de mâine și poimâine, de la Tulcea și Constanta!

Iată ce declara Fuego pe pagina de Facebook:

” Dragii mei, după cum bine știți, sunt artistul care-și respecta publicul și care încearcă cu fiecare apariție sa dovedească profesionalism!

Din păcate, natura evenimentelor din ultimele zile ma face sa aman concertele mele din cadrul turneului national „Scrisoare de decembrie”, de mâine, 14 decembrie, de la Tulcea și de poimâine, 15 decembrie, de la Constanta. Acestea vor fi reprogramate, in aceleași condiții, la aceleași sali și ore de începere, pe datele de 28 decembrie, la Tulcea și 29 decembrie, la Constanta!

Recunosc ca nu a fost o decizie simpla, pentru ca ambele sali sunt sold-out, pentru ca am o echipa de peste 20 de oameni care-și întrerup activitatea, dar eu sunt omul responsabil care respecta anumite principii și care totodata se supune legilor. Doliul national prevede interzicerea oricăror manifestări culturale publice, iar asta ma determina sa aman reprezentațiile, exprimându-mi și condoleanțele oficiale fata de Casa Regală a României.

Astfel, voi concerta pe 28 decembrie, de la ora 19.00, la Tulcea (Teatrul Jean Bart) și pe 29 decembrie, de la ora 19.30, la Constanta (Casa de cultura a Sindicatelor)!

Îmi cer scuze pentru disconfortul creat, sper sa înțelegeți hotărârea, dar consider ca e cea mai buna decizie intr-o țara pe care-o vrem civilizata și in care trebuie sa respectam anumite legi oficiale.

Pe data de 16 decembrie voi susține concertul de la Buzau, cu jumătate de ora întârziere, de la ora 20.00, la Teatrul George Ciprian, încercând totodata sa adaptez și repertoriul, mesajele mele fiind potrivite cu perioada sărbătorilor ce se apropie!

Va doresc zi linistita!” ( Paul Surugiu )