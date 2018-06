“Prima căsătorie nu rezistă mereu pentru totdeauna, însă cea de a doua are maxime şanse. Evident că ne-am apucat să întrebăm psihologii să nu rămână un fel de bărfă între noi. Am aflat că s-ar spune că da, conforms tudiilor, a doua căsătorie are o rată de succes mai mare decât prima din 3 mari motive: al doilea mariaj se poate bucura de beneficiile experienţei. A doua căsătorie culege recompensele primei căsătorii. Cuplul vrea să facă tot ce trebuie de data aceasta. Lasă orgoliile, lasă joculeţele, lasă şicanele la o parte. Partenerii aflaţi la a doua căsătorie sunt toţi marcaţi de ideea să facă lucrurile să meargă”, a spus Bianca Drăguşanu la Kanal D.

Miercuri seara, Victor Slav a făcut primele declarații după despărțirea de Bianca Drăgușanu. Acesta a ținut să precizeze că el și Bianca vor rămâne prieteni buni. Recent, Tristan Tate a postat pe contul de socializare un selfie în care apare alături de fosta iubită a lui Victor Slav, asta fiind dovada clară că cei doi nu mai au de gând să își ascundă relația.

Citește și