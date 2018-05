Deea Maxer nu a avut nicio problemă în a se cântări în fața tuturor. Artsta a mărturisit că este mulțumită de felul în care arată acum.

“Cred că le-am lăsat pe kilograme la uşă. Am venit fără ele astăzi. Nu m-am îngrăşat. Eu am aceleaşi kilograme, dar nu mai sunt la fel de tonifiată. Ţin dieta Rina şi iau şi nişte pastile naturale. Am 61,7, azi dimineaţă aveam 61. Nu ar trebui să ne cântărim la ora asta, deci aş avea 60 de kilograme. Kilogramele nu sunt un punct după care să mă orientez, ci după cum arăt în oglindă. Cred că este important să fim tonifiate. Dar nu arăt rău în pozele alea, trebuie să se vadă puţin aşa când dansez”, a spus Deea Maxer la Antena Stars.

Recent, Deea Maxer a participat la emisiunea Schimb de mame, de la Prima TV. Vedeta a demonstrat că se descurcă în orice fel de condiții, chiar și cu munca la țară.

