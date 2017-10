Denisa de la Bambi a împlinit 30 de ani. Artista a dat o super petrecere pentru împlinirea vârstei de 30 de ani. Evenimentul a avut loc la într-un local de lux din Pipera-Voluntari

Trupa Alb Negru, Andrei Stefanescu si Kamara, Stefan Stan, Catalin Cazacu, fostul iubit al Denisei, cu care artista a socializat toata seara, Oana Roman, Iana Novac, Annes, Alessia, Dinu si Deea Maxer, Andreea Tonciu, Jimmy Dub, Arando Marques, Cici de la Sistem si multi altii s-au aflat printre invitatii sarbatoritei. Mai precis, in jur de 170 de oaspeti! Parintii Denisei si ai Ralucai Tanase nu au lisit nici ei de la frumosul eveniment. Prestige Orchestra au fost responsabili cu muzica si buna dispozitie. Denisa a stralucit la propriu intr-o tinuta Paula Milea, la fel si sora ei, Raluca.

Denisa de la Bambi a împlinit 30 de ani și a petrecut ca la nuntă

“A fost ca la nunta, dar mi-am dorit sa ma distrez la schimbarea prefixului. Au fost multe glume, ca ploua la mine la nunta si o sa fie bogatie si altele de genul… Cadouri am primit de toate, parfumuri, haine, bratari. Am primit foarte multe carti, ceea ce ma bucura foarte tare pentru ca ador sa citesc! Am primit chestii personalizate, handmade, farduri, a primit si Raluca cadouri si e foarte fericita, genti, haine, icoane pictate de prieteni, desene, caricaturi in care sunt eu si pasiunile mele, pianul, am primit de toate si sunt coplesita. Am fost intre prieteni si m-am simtit foarte bine si le multumesc tuturor ca au fost alaturi de mine pe asa o vreme ploioasa”, spune Denisa, fericita.

Fostul iubit al sarbatoritei, Catalin Cazacu, nu a putut lipsi de la petrecere. Au ramas buni prieteni si se sustin unul pe altul. Cu el a dansat Denisa la petrecerea aniversara si tot lui i-a daruit prima felie de tort, dupa ce i s-a cantat “La multi ani”, spre amuzamentul prietenilor lor. Multi dintre invitati au crezut ca formeaza din nou un cuplu, dar se pare ca cei doi fosti iubiti au ramas foarte buni amici. La sfârșitul anului trecut, Denisa Tănase s-a despărțit de iubitul ei.

