“Mamei nu i-a convenit că nu e mai înfipt, mama s-a obişnuit cu Liviu greu, dar acum nu-mi dă voie să mai ţip la el. A ajuns să ţină la el. Pe soţul meu l-am cunoscut la Timişoara. A fost gelos şi l-am educat în acest sens, încă de la începutul relaţiei…. În 13 ani au fost şi momente de cumpănă, dar sunt îndrăgostită ca în prima zi. Liviu îmi spune că vorbesc cam mult, că sunt cicălitoare. Nu-mi face complimente, dar când le face, le face într-un mod foarte adânc. Îmi spune: frumoasă mami. Noi ne-am luat obligat, am suferit foarte tare, îmi doream şi eu un inel, un trandafir, un inel într-un tort. Am rămas însărcinată şi venea botezul şi am zis: dar nuntă nu facem? Eu am organizat totul.” a povestit Minodora. La sfârșitul anului trecut, Minodora a dezvăluit că a slăbit 20 de kilograme.

