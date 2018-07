Gabriela Cristea a povestit în cadrul emisiunii pe care o prezinte, amănunte mai puțin știute despre perioada sarcinii.

„Vreţi să vă povestesc eu ce înseamnă tratamente? Eu mi-am făcut timp de nouă luni injecţii în burtă în fiecare seară. Nu am spus niciodată chestia asta. Şi nu m-am plâns niciodată şi vreau să spun că le încurajez pe toate prietenele mele care fac astfel de tratamente. Am avut trombofilie, nimic grav. Am făcut în fiecare zi până în ultima zi de sarcină injecţii în burtă şi mi le făceam singură. Şi într-o seară mă durea şi într-o seară nu mă durea şi tot aşa… până am ajuns la nouă luni şi nu a fost greu deloc. Important e să îţi doreşti cu adevărat” a mărturisit Gabriela Cristea.

Citește și

VIDEO/Ta Pinu din Malta, biserica plină de mărturii ale dorințelor împlinite. Pentru ce s-au rugat vedetele din România?