Diana Bișinicu, de urgență la spital după ce s-a rănit la ochi.Totul s-a întâmplat în timpul filmărilor pentru noul videoclip. Artista nu și-a mai putut ține ochii deschiși și a ajuns pe mâna medicului.

Invitată în cadrul emisiunii „Răi da buni”, Diana a povestit chinul prin care a trecut din cauza rănii de la ochi.

„O să vedeți în videoclip că am ochii închiși, nu putea efectiv să îi deschid. După ce am filmat am ajuns la medic, la oftalmologie, aveam ca o rană așa. Mi-au zis ca trei zile să nu mă machiez. Nu aveam cum, a doua zi aveam filmare pe platoul Bucegi. Am mers a doua zi și mi-a pus o lentilă medicinală pe care am purtat-o trei zile. Am ajuns la munte cu o mașină care avea tracțiune spate, am cautat cauciucuri, telecabina nu funcționa. Am găsit pe cineva binevoitor care ne-a dus cu o mașină de teren”, a spus Diana Bișinicu, care în luna septembrie a declarat că a slăbit 10 kilograme.

