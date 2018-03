Diana Bulimar, Oltin Hurezeanu si Larisa Vasile, propunerile Faimoșilor spre eliminare de la “Exatlon”. Marți seara, bătălia între Faimosi și Războinici s-a dat atat pentru casa, cât si pentru imunitatea in fata eliminarilor.

Dupa cinci saptamani in care au pierdut in fata adversarilor, in duelul de aseara cei cinci concurenti care formeaza Echipa Razboinicilor au castigat decisiv in fata Faimosilor, cu scorul de 10 la 3. In Arena, inainte ca Faimosii sa isi nominalizeze cele trei propuneri spre eliminare, acestia au dezbatut intens pe marginea conflictelor aparute in ultimele zile.

Player of the week, concurentul care a adunat cel mai bun punctaj pe parcursul saptamanii, de la Faimosi, a fost declarat Catalin Cazacu, cel care a propus-o pentru eliminare pe Diana Bulimar. Sportiva se afla pentru a doua oara in aceasta postura.

“Am venit toti, plecam pe rand acasa. Sper ca m-am mai perfectionat in ceea ce priveste aruncarile si imi doresc ca telespectatorii sa ma voteze si sa raman in continuare in competitie”, a spus Diana Bulimar aseara, in Arena.

Oltin Hurezeanu, veriga slaba a echipei, asa cum a fost desemnat in unanimitate de catre coechipierii lui, dar si de catre adversari, a fost propus pentru a parasi competitia.

“As putea progresa, dar mai important decat atat este daca rata progresului personal acopera rata pierderilor generale, ale echipei. Asta este greu de stabilit, deocamdata. Nominalizarea echipei nu m-a surprins deloc. De altfel, am vorbit despre asta, nu a fost o surpriza. Nu am de ce sa ma supar”, a spus aseara Oltin.

