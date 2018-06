„Nu am vorbit cu el. Când era cu mine nu consuma droguri. Am auzit acum ceva timp că estre dependent de droguri și am rămas șocată. Știam că face niște măgării, dar nu mă gândeam la asta. Sunt șocată! Am rămas prieteni. Acum 3 săptămâni am vorbit cu el. A fost ultima noastră conversație pentru că ne-am certat deoarece l-am avertizat să aibă grijă cu cine umblă. Nu a vrut să mă asculte. Are iubită, dar eu cred că cea cu care umbla el înainte l-a băgat în combinații proaste pentru că s-a certat cu ea și este răzbunătoare”, a mărturisit Diana, pentru Cancan.

Ben de la Insula Iubirii, bănuit că ar fi făcut trafic de droguri (cocaină), iar în cursul zile de miercuri, 6 iunie, a ajuns la sediul DIICOT București, pentru a fi audiat.

