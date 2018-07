„Sunt mișto, sunt cea mai mișto. Am căzut acum 10 ani în față și am, căpătat chestia asta' a spus Diana Dumitrescu. Fanii au încurajat-o și i-au transmis că este frumusoasă chiar dacă are o cicatrice pe față.

Recent, Diana Dumitrescu, în vârstă de 34 de ani, a oferit și câteva sfaturi pentru a arăta cât mai bine în costum de baie. ” Dacă vrei să ai un beach body natural și bine pus în valoare, munca ar trebui să înceapă în sală de fitness cu mult timp înainte că vară să se anunțe la orizont. Sportul, combinat cu un stil de viață sănătos ne poate oferi un corp de invidiat, un corp pe care costumul de baie arată ca „din reviste”, este o parte din mesajul ei.

