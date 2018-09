Evenimentul a fost unul discret, departe de ochii curioșilor, însă pe placul Dianei Matei, care a fost mai fericită ca niciodată. „Au fost în jur de 100 de invitați, deși credeam că vor fi mai puțini. Au fost colegii noștri, cei apropiați. Nu am avut timp să organizam. De asta s-au ocupat prietenii, dar totul a fost frumos și așa cum ne-am dorit. Nu s-a furat mireasa și am renunțat la tradiționalele sarmale” , a spus Diana Matei la tv.

Cei doi se înțeleg de minune, însă din cauza unor evenimente neplăcute, aceștia nu au putut face nunta. „Mi-a plăcut de iubitul meu că era atent la nevoile celor din jur. Au existat prejudecăți, dar noi nu le-am perceput greu. Noi am fost foarte foarte fericiți. Familiile noastre, nu a fost ușor. Nu ne-a dat nimeni șanse de izbândă. Pe noi ne motiva și ne făcea să fim mai puternici. Am făcut o pereche fantastică pe toate planurile. M-a cerut în căsătorie în urmă cu 14 ani în Liban. Nu suntem căsătoriți nici în prezent. Am stabilit nunta de patru ori, dar au fost niște evenimente nefericite care ne-au împiedicat', a spus Diana Matei la începutul anului acesta, într-un interviu la „Acces Direct'.

