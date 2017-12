Dinu Iancu Sălăjanu vine cu fiul lui la “Aici eu sunt vedeta”. Artistul de muzică populară va scoate la iveală secrete despre copilăria lui.

Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu vine joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, împreună cu fiul său cel mic, Luca (7 ani). Ocazie cu care cei doi vor demonstra cât de bine se cunosc, de fapt, unul pe celălalt, dar și un bun prilej pentru Luca să facă publice lucruri neștiute despre celebrul său tată.

Dinu Iancu Sălăjanu este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară

Joi, la “Aici eu sunt vedeta” aflăm printre altele că, pe când era de vârsta fiului său, Dinu obișnuia să bea zilnic câte două păhărele de… pălincă. “Când eram de vârsta lui Luca, o mătușă, Dumnezeu s-o ierte!, îmi dădea să beau zilnic câte două păhărele de pălincă. La un moment dat, am ajuns la sticlă și am băut încă cinci pahare. Mi s-a făcut rău. A doua zi, m-a dus mama la spital. Atunci am făcut hepatită”, își amintește cunoscutul cântăreț de muzică populară.

