Doru Roman, soțul Simonei Catrina, face declarații emoționante, la un an de la moartea jurnalistei. Îndrăgita scriitoare a trecut printr-o suferință cumplită.

Fusese diagnosticată cu cancer și făcuse o dublă mastectomie, avea ciroză și făcea tratament periodic la Fundeni, avea diabet, dar ținea regim și totul părea să meargă spre bine.

Destinul a fost însă unul crunt și, la data de 3 martie 2017, Simona s-a stins din viață, pe un pat de spital, după ce cu o zi înainte inima ei, care, de altfel, părea sănătoasă la ultimele analize, n-a mai vrut să mai bată. A făcut un stop cardiac în somn. Soțul ei era lângă ea. El a resuscitat-o, a chemat salvarea, de fapt mai multe salvări, pentru că prima mașină sosită la fața locului nu era prevăzută cu medic și trusă de defibrilare. A fost dusă la spital după ce a fost resuscitată cu șocuri electrice. Acolo, din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Corpul său firav și chinuit de boli nu a făcut față unui stop cardiac.

După decesul Simonei, Doru s-a prăbușit. A căutat metode pentru a lupta cu singurătatea, dar nu a găsit. Mai mult decât atât, Doru respinge orice apropiere de o altă femeie, nu caută o companie, pentru că nimeni nu ar putea să o înlocuiască. A rămas doar el și Moșmondelul, cățelul pe care Simona îl adora. Datorită lui și a unor prieteni buni, Doru a reușit să nu se mai simtă singur.

Acum, la un an după tragedie, Doru Roman a decis să-și deschidă sufletul și să vorbească în cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”. ”Despre Simona, după un an de la… Am văzut formatul emisiunii și îmi place. E mai mult o emisiune educativă în care oameni obișnuiți povestesc anumite experiențe prin care au trecut și de la care alții aflați în situații asemănătoare pot învăța ceva”, spune Doru Roman.

