Drama care l-a marcat cumplit pe Jaguarul de la Exatlon

Cea mai emotionanta intalnire a avut-o cu elevii unei clase de invatamant primar. Chemat de o bunica sa vina sa le impartaseasca colegilor nepoatei sale peripetiile prin care a trecut la Exatlon, Ionut a aflat ca toti copiii sunt marcati de decesul unei colege, o fetita de 9 ani, diagnosticata cu leucemie.

“Mi s-au înmuiat picioarele și încercam să nu plâng”

Luptatorul de MMA a primit cele mai grele intrebari de la micuti si a realizat ca, desi la o varsta frageda, unii dintre ei se confrunta cu adevarate drame, greu de gestionat si de catre maturi.

“M-a emotionat foarte tare cand am aflat ca fata aceea a murit la 9 ani si toti din clasa erau suparati. Doamna invatatoare nu stia ce sa le mai faca sa ii scoata din starea aia si, cand am ajuns acolo, le-am adus zambetul pe buze, am stat cu ei de vorba cam o ora si jumatate. M-au intrebat si n-am stiut sa raspund, pur si simplu mi-au dat lacrimile. Apoi a venit un baietel la mine care s-a uitat in ochii mei si mi-a spus . Mama lui murise cu 2-3 saptamani inainte. Mi s-au inmuiat picioarele si incercam sa nu plang in fata copilului, din contra, incercam sa il intaresc, sa ii spun ca mama lui e sus acolo, ca il sprijina, il vede, vrea sa vada in el un luptator, un baiat puternic si doar prin scoala, prin invatamant poate face asta”, povesteste, sugrumat de emotie, razboinicul Exatlon.

Ionut Sugacevschi nu a uitat cat de mult a muncit pentru performanta sportiva si este hotarat sa demareze un proiect pentru cei mici, sa ii ajute sa se dezvolte frumos si sanatos prin sport.

“Mi-as dori foarte mult sa se apuce de sport, pentru ca sportul e sanatate curata, sa manance sanatos si sa lase fast-food-ul, sa incerce sa manance cat mai natural. Mi-as dori enorm de mult sa pot promova sportul pentru ca in ziua de azi, copiii nu fac altceva decat sa stea pe tablete, pe telefoane, si aceste dispozitive le fac rau. Le strica vederea, le afecteaza coloana,” a subliniat Ionut Sugacevschi.

