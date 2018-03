Drama lui Cătălin Neamțu despre care nimeni nu a știut până acum. Actorul a făcut o dezvăluire emoționantă chiar în timpul filmărilor la ” Ferma vedetelor” , iar povestea lui de viață este cu adevărat cutremurătoare. Mama acestuia a murit când el avea dor 13 ani, însă cu greu a acceptat dispariția celei care i-a dat viață.

Neamțu’ partenerul lui Natanticu de la Ferma vedetelor i-a impresionat pe toți cu povestea lui de viață. Avea doar 13 ani atunci când mama lui a murit de cancer la colon, iar de atunci, viața lui s-a schimbat total.

“ Mama mea a murit în Belgia când aveam 13 ani. De atunci m-au crescut bunicii din partea tatălui. Nu au putut să o aducă în țară, ca să o îngroape, așa cum era normal, așa că au incinerat-o acolo în Belgia. În 1994 s-a întâmplat asta. Mie mi-a spus tata că a murit mama, când m-am întors dintr-o excursie la Castelul Peleș, cu clasa. El știa, pentru că ei își scriau mereu. Mama a murit de cancer la colon și îl ținea la curent cu evoluția bolii. M-a așteptat la autocar, am coborât, eram foarte fericit și abia așteptam să îi povestesc ce s-a întâmplat acolo. Atunci mi-a spus că a murit mama. În momentul ăla am simțit că se crapă pământul. Eu nu am spus nimănui că a murit mama. Eram încă la școala generală, dar nu am vrut să spun. Ba mai mult, l-am rugat pe tata să nu poarte doliu. Nu știu de ce am făcut asta. Abia în clasa a 12-a am acceptat că mama a murit” , a spus Cătălin Neamțu în cadrul emisiunii Ferma vedetelor.

Răsturnări de situație la Ferma vedetelor după plecarea Ronei Hartner. În această seară, de la ora 20:00, Ferma vedetelor dă startul unei noi săptămâni pline de surprize pentru fermierii rămași în concurs având ca țintă marele premiu de 50.000 de euro și titlul de Fermierul anului.

Citește și

VIDEO/Irina Margareta Nistor a văzut aproape 20.000 de filme. ”Nu le iau de pe internet, merg la vizionări”