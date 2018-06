“Eram într-o relaţie în America cu un băiat care era român, după vreo lună, m-a întrebat dacă mai vin. I-am spus că nu pentru că m-am îndrăgostit. Şi mă îndrăgostisem recunosc. Am avut o relaţie de câţiva ani, nu ştiu de ce s-a terminat. Bărbaţii nu îşi doresc nici femei deştepte şi nici puternice. Nu există bărbat ca nu înşală, nu s-a născut. Există femei care să nu caute. Eu am zis clar că dacă până la 35 de ani nu mă căsătoresc, eu fac un copil, ceea ce am făcut. Dima ştie că are un alt tată biologic, nu va avea o surpriză mai târziu. Nu am avut o relaţie cu acest om, nu eram din acelaşi mediu social. Am pus punct poveştii repede, după o lună. Tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer şi eu am aflat că sunt însărcinată. Părintele mi-a zis că dacă eu iau o viaţă îmi ia şi Dumnezeu o viaţă”, a spus Mara Bănică la Antena 1.

Recent, Mara Bănică a pus punct relaţiei cu Răzvan, iubitul ei. “Răzvan e născut în zi cu Dima. Dima a crescut cu Răzvan. Aşa a rămas, tati. Chiar e tati pentru Dima. E clar că lucrurile nu mai erau bine între noi. Dacă îmi mai dă Dumnezeu un alt bărbat nu mai pun poze cu el pe Facebook. Eu am fost la psiholog. El cu copilul se văd, vede copilul. E un om bun, dacă nu era un om bun nu stăteam cu el. Încă mai simt că pot să repar lucruri, încă mai lupt, dar sunt conştientă că nu voi face lucrul ăsta la infinit. Îmi lipseşte comunicarea cu el. Eram foarte buni prieteni. Nu a existat ceva la omul ăsta care mie să îmi displacă. Nu pot să spun că a greşit el în chestia asta. El se va întoarce dacă va dori”, a mai spus Mara Bănică.

