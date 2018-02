Durerea lui Horia Brenciu, despre care puțină lume a știut. Artistul a făcut mărturisiri emoționante despre copilăria lui și despre pierderea tatălui său.

Tatăl lui Horia Brenciu a murit în urmă cu doi ani, iar mama artistului, pe vremea când el avea doar 11 ani.

„Prima amintire din copilărie este pe ski-uri cu tata eram pe o pârtie, pe un deal de fapt din Șchei din cartierul vechi al Brașovului, eram sus și tata zice hai dăţi drumul și am venit pe ski-uri și când am ajuns jos am căzut tata mi-a zis hai nu-i nimic, hai să mai încercăm o dată. Eu am avut o copilărie foarte șugubeață. N-am stat niciodată la bloc până când m-am mutat la București. Am spart toate vazele și bibelourile din casă. Niciodată n-am fost pedepsit pentru că am spart, asta mi sa părut genial. Mama a dispărut dintre noi când aveam eu 11 ani. Din păcate, tata retrăgându-se din viața noastră la Dumnezeu în urmă cu doi ani de zile a lăsat un mare gol în viața mea și probabil că un gol şi pe strada lui. Cred că îmi lipsește Brașovul pentru că lipsește el, pentru că alături de el am descoperit toate frumusețiile lui și acum este datoria mea să-l iau pe fiul meu cel mic de 3 ani de zile, Toma, care a învățat să facă plecăciuni de cavaler, și să-i zic: tată e rândul meu să-ți arăt pădurile, e rândul meu să-ți arăt munții, e rândul meu să-ți arăt animalele și tot Brașovul ăla frumos. Tata nu s-a mai recăsătorit. El făcea de mâncare, dar eu mă ocupam cu partea de curățenie, de spălat și așa mai departe.” a declarat Horia Brenciu despre copilăria sa, într-un interviu difuzat la „Star Matinal”, de la Antena Stars.

