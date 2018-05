Vedeta TV poftește în prezent la alimentele pe care le adora când era mică. Mai exact, pâinea proaspătă cu unt și cu sare, lucru care o surprinde foarte mult, în condițiile în care se aștepta să râvnească după dulciuri pline de zahăr și calorii.

„Anul trecut am reușit să scap, cât de cât, de o așa-zisă dependență de dulciuri. La acea vreme nu exista zi în care să nu râvnescu după o felie de tort, pe care o și savuram, de multe ori, seara, tocmai când nu este indicat pentru siluetă. Am reușit să scap de acest obicei, însă acum, primind vestea că sunt din nou însăcinată, m-am gândit că poftele de atunci vor reveni, la o intensitate mai mare. Am rămas surprinsă să constat că nu râvnesc după dulciuri, ci după alimente sărate. Ceea ce nu se întâmpla în trecut. Acum pur și simplu îmi doresc să mă desfăt cu o felie de pâine proaspătă cu unt și cu sare, ceea ce îmi plăcea să mănânc în copilărie. Rămâne să vedem dacă se vor schimba gusturile și, în lunile următoare, mă voi orienta către alte delicii”, povestește Ela Crăciun.

Vedeta este însărcinată în patru luni și va deveni mamă în luna noiembrie. Vestea i-a bucurat nespus pe soțul și pe cei doi copii ai săi, Alex și Alesia, aceștia din urmă așteptând cu nerăbdare momentul când și vor vedea frățiorul sau surioara pentru prima dată. Ela Crăciun, supranumită în mediul online și SuperMom, prin prisma proiectelor sale de informare corectă a mămicilor din România, spune că familia este cel mai important pilon al vieții sale și că, de mic copil, visa să aibă familie mare și fericită.

