Ela Crăciun, selfie cu Kim Kardashian și poze alături de familia regală în Londra, în mini vacanța de 1 decembrie. Vedeta TV și-a alocat patru zile de relaxare și distracție alături de fetița ei, Alesia, bucurându-se de atmosfera de sărbătoare.

În periplul lor prin Londra, Ela și Alesia au admirat orașul de la înălțime din roata London Eye, s-au pozat alături de cei mai frumoși brazi împodobiți, precum și alături de celebrități precum Kim Kardashian, Kendall Jenner, Beyonce ori de membrii familiei regale britanice. Asta deoarece au vizitat muzeul statuilor de ceară Madame Tussauds, unde au avut ocazia să admire replicile uimitoare ale celebrităților din toată lumea.

Ela Crăciun, cucerită de Londra

Astfel se face că au intrat în cadrul de selfie al renumitei Kim Kadashian, dar și în fotografia de grup, alături de Regina Marii Britanii, de Prințul William și Kate Middleton, de Prințul Charles, și de Prințul Harry. Mai mult, micuța Alesia și-a văzut visul împlinit „cunoscând-o” pe Beyonce și pozându-se alături de aceasta imitându-i una din mișcările coregrafice.

„Londra este feerică în această perioadă. În mod surprinzător nu a fost foarte frig, așa cum mă așteptam, astfel că am avut răbdare să ne plimbăm mult și să ne bucurăm de atracțiile din oraș. A fost un cadou special pe care am vrut să i-l fac Alesiei, mai ales că este fascinată de celebritățile pe care le vede la televizor și și-a dorit să le vadă în realitate. Ce-i drept, momentan, doar la muzeul figurilor de ceară. Poate, pe viitor, cine știe, ajungem și la Hollywood! Alesia s-a pozat cu Beyonce, cu surorile Kardashian, chiar și cu personaje de desene animate precum Shrek. I-a plăcut foarte mult și mă bucur enorm că am putut să îi ofer această bucurie. Eu îi reamintesc de des că alți copii nu sunt atât de norocoși și privilegiați ca și ea, astfel că a știut și acum să îmi ceară să cumpărăm câteva cadouri pentru cei mici de la un centru de plasament de lângă București pe care să îi vizităm luna aceasta și cărora să le oferim astfel de surprize”, povestește Ela Crăciun.

Ela Crăciun este una din cele mai influente vedete din blogosfera de parenting din România. Prezentatoarea emisiunii Numai de bine, de la Antena 3, deține blogul www.elacraciun.ro pentru care a fost premiată luna trecută de patru ori. Platforma online a devenit unul din cele mai de succes proiecte de acest tip din România, bucurându-se lunar de peste 1 milion de cititori.

Citește și