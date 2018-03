Elena ex–Mandinga nu poate naște natural, din cauza unei operații pe care artista a făcut-o la ochi. De altfel, medicii i-au interzis acesteia să facă asta, motiv pentru care va apela la cezariamă.

Elena Ionescu a explicat în cadrul unei emisiuni tv, de ce nu poate naște natural. Artista a dezvăluit și motivul pentru care a ales ca băiețelul ei să se numească Răzvan.

“A fost un copil pe care mi l-am dorit. Nu am avut greţuri. E băieţel, nu a fost greu să îi aleg numele. Dacă pe soţul meu îl cheamă Dragoş Răzvan şi i se spune Dragoş, am zis să-i punem numele de Răzvan. O să nasc cezariană, că altfel nu am cum. Am făcut în urmă cu cinci ani o operaţie la ochi, că am miopie, şi altfel nu am cum”, a spus Elena Ionescu, care s-a căsătorit civil cu tatăl copilului ei.

