Elena Gheorghe a ajuns pe perfuzii din cauza problemelor de sănătate. Artista a transmis pe vloggul ei, un mesaj pentru fani, în care le-a mărturisit că a luat un virus de la băiețelul ei, iar răceala este foarte puternică.

Din fericire, Elena a aînceput să se simtă mai bine și le-a povestit prietenilor virtuali, prin ce a trecut în această perioadă.

“Sunt foarte răcită, am luat un virus de la Nicolas. Aş fi vrut să fiu cu băieţii la repetiţie. Vreo trei zile la rând am avut febră, aseară m-am hotărât să fac o perfuzie şi a funcţionat”, a spus Elena Gheorghe despre problemele cu care s-a confruntat recent. Elena Gheorghe a povestit de curând, ce fel de relație are cu scoacra ei.



