„A trecut o lună de când am născut, dar am făcut sport. Am născut prin cezariană și se pare că dacă ai un corp care reacționează bine, poți face sport. Am avut în plus vreo 11 kilograme și mai am vreo 2-3 kilograme de dat jos acum, ar trebui să mă tonifiez. Este foarte bine în rolul de mămică, dar este foarte obositor. Viața de artist presupune multe, am avut concerte, am plecat, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a avut cine să mă ajute cu copilul. Am mers la sală cu patru zile înainte să nasc, am făcut ceva ușor. Alăptez și depindem unul de altul, sunt cu bagajul după mine mereu. În seara aceasta l-am lăsat la mătușa. Mi s-a schimbat viața în bine, nu am bonă, dar la un moment dat, voi lua o bonă. L-am plimbat pe copil din prima săptămână. La două săptămâni de la naștere, mi-am reluat activitatea. Mi s-a refăcut foarte repede organismul, dar cele mai grele zile au fost în spital, trei la număr.

Părinții mei stau mai la distanță, dar părinții lui Dragoș ne ajută atunci când am un concert, o emisiune. Te sperii primele zile, pentru că nu prea știi ce să-i faci, toată lumea îți dă sfaturi.

Va veni și botezul, în curând. Am ales și nașii, Adina de la Heaven și Glance, totul este aranjat, peste o lună. Copilul seamănă cu amândoi, toată lumea ne zice că semăn cu Dragoș' a spus Elena Ionescu, la „Agenția VIP'.

