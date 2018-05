Chiar dacă a aflat cu cine a avut o aventură soțul ei, Elena Merișoreanu a ținut totul secret, iar numele acesteia nu a fost dezvăluit niciodată.

“Eram măritată, aveam prima fetiţă şi el a plecat cu altă colegă de a mea. Am aflat cine este, dar nu o să spun. Când m-a văzut, ea fugea prin teatru să nu dea ochii cu mine. Şi am văzut-o într-o dimineaţă şi am luat-o în braţe, am chemat-o la mine, la masă. O chem la mine acasă şi când ajunge, eram doar noi două. Iau un cuţit şi îi spun aşa: Ascultă, ori îmi spui ce s-a întâmplat, ori te tai bucăţi şi te arunc în Dâmboviţa. S-a ridicat şi mi-a spus: dacă nu ţi-l luam eu, ţi-l lua alta. Şi azi suntem prietene, nu i-am reproşat nimic, niciodată, bărbatului. Cele mai frumoase momente le-am trăit când mi-au venit pe lume primii nepoţi.” a spus Elena Merişoreanu într-o emisiune TV.

