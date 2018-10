Ellie White a slăbit 4 kg cu cea mai ciudată salată din lume

„A fost o perioadă în care nu am mai făcut sport atât de des pe cât mi-aș fi dorit sau cât aș fi avut nevoie. Nu am fost niciodată adepta dietelor stricte pentru că știu ce mari șanse ai să pui înapoi kilogramele pierdute după ce o duci la bun sfârșit. Am citit mult despre ce înseamnă cu adevărat stil de viață sănătos și cât de important este să ții un echilibru în toate și să îți găsești bucuria și fericirea zi de zi în orice. Cât despre alimentație, am descoperit recent o salată care mi-a atras atenția și care, pe cât de ciudată pare, pe atât de sănătoasă și eficientă este pentru a-ți da o stare de bine și a topi kilogramele acolo unde este nevoie. Eu am mâncat-o dimineața și seara, iar la prânz am ales legume verzi cu puțină carne slabă, timp de 10 zile!', declară Ellie White.

Salata include:

3 castraveți medii

325 gr roșii cherry tăiate în jumătate

150 gr căpșuni feliate

165 gr struguri tăiați în jumătate

140 gr măsline feliate

150 gr brânză feta tăiată cubulețe

50 gr alune

1 lămâie stoarsă

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță oregano

1 linguriță cimbru

sare și piper după gust

Cum se prepară:

Adaugă toate ingredientele într-un bol mare și amestecă-le până ingredientele se vor distribui egal.

Se servește imediat, însă dacă vreți puteți pune bolul acoperit în frigider pentru o oră. În acest mod, aromele se vor pătrunde, iar gustul va fi mai armonios. Recent, Ellie White a lansat piesa ” Sete de noi”

