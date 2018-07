Abia după ce a câștigat marele premiu de la “Românii au talent” Emil Rengle s-a gândit că ar fi bine să-și cumpere propria locuință. Nu neapărat pentru că are nevoie, ci pentru că a ajuns la concluzia că a vizitat destul până la 27 de ani și poate să treacă și la un alt nivel.

“Aveam 15 sau 16 ani când m-am angajat prima dată. Puteai să te angajezi 4 ore pe zi. A fost o experiență mișto, să zic așa, că a trebuit să trec prin toate fazele. Prima oară când m-au angajat eram pe sală, adică ștergeam pe jos și ștergeam mesele și adunam tăvile, apoi, am intrat în bucătărie, unde puneam efectiv burgerul să se prăjească și cartofii, iar după aceea, am ajuns la caserie. Acolo deja luam contact cu oamenii, ceea ce îmi plăcea și eram cel mai fericit”, ne-a povestit Emil, completând că încet, încet, a reușit să muncească și în locurile doar la care visa.

Acum, cu 100.000 de euro în buzunar, premiul de la concursul de la PRO TV, Emil este însă la fel de modest și de visător: “Legat de câștigul de la “Românii au talent”… partea care mi-a rămas mie am să o investesc într-o locuință, cel mai probabil, ca să-mi construiesc cuibul aici în București, în România și să am un loc sigur, locul unui artist de unde să pot să-mi iau “zborul” și să creez și mai departe ce am făcut și până acum”.

Emil Rengle nu și-a luat o locuință pentru că a preferat să călătorească

Chiar dacă din exterior se poate vedea ca un capriciu, Emil Rengle ne-a asigurat că pe el l-au ajutat extrem de mult călătoriile pe care le-a făcut în lume și că dacă acum ar trebui să dea ultimul ban pentru o destinație de pe urma căreia ar avea multe de învățat, ar face-o fără nici cel mai mic regret.

“Tu cunoști vreun artist care a reușit să pună bani deoparte? Toți banii pe care i-am făcut până acum nu am reușit să-i pun deoparte, pentru că am investit foarte mult în călătorii. Am zburat, am plecat și aceste lucruri mi-au adus experiențe de viață pe care nu am să le uit niciodată. Eu încurajez pe toată lumea și toți tinerii ca, după facultate, să călătorească și să-și trăiască viața, să o cunoască. Atunci când călătorim ni se deschide mintea într-un mod absolut fantastic! Ori de câte ori aveți ocazia, investiți, înainte de haine, de lucruri materiale, în niște plecări, pentru că planeta asta este a noastră, a tuturor și este atât de minunată și e păcat să pleci de aici fără să o vezi toată!”, ne-a spus Rengle la “Interviurile Libertatea”, completând că, din punctul lui de vedere, viața unui bărbat începe pe la 30 de ani și de atunci acesta trebuie să se gândească la viitor și la familie:

“Dacă ar trebui să întorc timpul, la fel aș face, aș investi în călătorii. Nu-mi pare rău că nu am reușit până în ziua de azi să-mi cumpăr o locuință, pentru că m-a ajutat Dumnezeu acum să reușesc să-mi îndeplinesc și acest vis. Sunt tânăr. Viața unui bărbat începe la 30 de ani. Deci eu încă nici nu am început viața…”.

FOTO: Dumitru Angelescu