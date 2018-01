Emilia Ghinescu, bătută crunt de tatăl ei. Artista a avut curajul să dezvăluie drama prin care a trecut atunci când era copil. Vedeta și-a deschis sufletul în fața Antei Adam, căreia i-a acordat un interviu.

Interpreta are trei copii și are o viața liniștită, așa cum și-a dorit, însă lucrurile nu au fost mereu așa frumoase.

„Tot timpul trebuie să fiu zâmbitoare, dar uit de probleme când urc pe scenă. Fac şi mâncare şi curăţenie. Am crescut şi am învăţat alături de băiatul meu Andrei. Mă uit la Andrei şi îmi dau seama că nu ştiam despre ce e vorba şi cu ce se mănâncă activitatea de mamă. Nu puteam să-l veghez pe Andrei, deoarece şi mie mi se făcea somn lângă el. Făceam lucrurile din instinct. (…) Noi am fost generaţia bătută. Tata ne bătea cu ce nimerea şi nu aveam voie să facem anumite lucruri. Eu sunt din a doua căsătorie a mamei mele, însă mereu am întrebat-o pe mama de tata. Tatăl meu nu a vrut să aibă o relaţie cu mine, însă nici eu nu am insistat. Am înţeles că nu prea stătea pe acasă. A existat riscul să nu pot face niciun copil, iar doctora mi-a spus să îi mulţumesc Domnului dacă am să reuşesc, întrucât exista şansa să fac un blocaj renal.”, a spus Emilia Ghinescu pentru emisiunea Acces Direct.

Recent, Emilia Ghinescu a recunoscut că a trecut prin momente de groază după ce a rămas însărcinată cu al doilea copil.Artista a fost suspectă de cancer.



