Răzvan Vasilescu și Armand Assante au avut parte de o reîntalnire emoționantă după 10 ani de la filmările California Dreamin’, filmul în care Assante conducea un convoi NATO, iar Vasilescu era șeful de gară care nu-l lăsa să mearga mai departe.

Revederea s-a petrecut pe platourile de filmare ale noii producții românești The Wanderers – Vânătorul de spirite, un horror cu accente comice, regizat de Dragoș Buliga, regizorul care stă în spatele succesului Las Fierbinți.

Întâlnirea a fost foarte emoționantă, iar actorii au făcut glume pe seama anilor care au trecut și peste ei. „Arati bine, prietene” i-a spus Assante lui Vasilescu.„Nu-mi vine să cred, și tu arăți bine” a râs Răzvan Vasilescu.

Și în noua producție, Vânatorul de spirite, personajelor celor doi se confruntă serios – Răzvan Vasilescu este un preot care locuieste în apropierea unui castel bântuit, iar Armand Assante este cel care vine să salveze castelul și să elibereze spiritele rele prin mijloace nu foarte ortodoxe. Filmul se anunță un super succes de public grație nu doar distribuției impresionante pentru un film românesc, ci și pentru spectaculoasele efecte speciale, neîntâlnite până acum într-o producție de la noi.

Pe langa Assante, in distribuție se află unul dintre cei mai cunoscuți actori israelieni, Lior Ashkenazi, care a luat recent premiul pentru interpretare la Festivalul de film de la Veneția, dar și celebrul actor de comedie slovac Branko Djuric, pe care l-ați putut vedea în filmul de Oscar – No Man’s Land. Dintre actorii români, alaturi de Razvan Vasilescu, în film mai joacă Raluca Aprodu, Oana Marcu, Claudiu Bleonț, Alexandra Apetrei și Pali Vecsei. Filmul intra in cinematografele din toata tara din 20 aprilie.

